Супрун впервые прокомментировала решение суда об ее отстранении

Отстраненная Супрун заявила, что сегодня возвращается в Украину из командировки.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала вчерашнее решение Окружного административного суда города Киева об ее отстранении.

"Ничто так не объединяет украинское общество, как защита изменений в медицинской сфере. Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом", - написала она на своей странице в Facebook.

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И.о. главы Минздрава поблагодарила Порошенко, Гройсмана и Парубия за поддержку. По ее словам, изменения, которых Минздраву удалось достичь, поставлены под угрозу.

Так, например, распределение препаратов, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава, происходит по подписи и.о. министра, а теперь возникли вопросы, кто именно подпишет распоряжение и когда медицинские учреждения получат лекарства.

Кроме того, на складах госпредприятий "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке в регионы жизненно необходимых препаратов по 33 программами государственных закупок.

"Это вакцины против кори. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии", - пояснила Супрун.

Также под угрозой оказались договоры с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины за средства госбюджета 2019 года, поскольку полномочия подписывать такие договоры имеет только и.о. министра.

По ее словам, сорваны сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения, а доверие к международным организациям, которые не дают воровать средства из госбюджета и помогают закупать в разы больше лекарств - будет потеряно.

Супрун также отметила, что готова подписывать все необходимое: "Речь идет о безопасности, здоровье и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое".

"Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Мы должны в кратчайшие сроки возобновить работу министерства", - подчеркнула Супрун.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.