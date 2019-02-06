Супрун впервые прокомментировала решение суда об ее отстранении
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала вчерашнее решение Окружного административного суда города Киева об ее отстранении.
"Ничто так не объединяет украинское общество, как защита изменений в медицинской сфере. Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом", - написала она на своей странице в Facebook.
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И.о. главы Минздрава поблагодарила Порошенко, Гройсмана и Парубия за поддержку. По ее словам, изменения, которых Минздраву удалось достичь, поставлены под угрозу.
Так, например, распределение препаратов, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава, происходит по подписи и.о. министра, а теперь возникли вопросы, кто именно подпишет распоряжение и когда медицинские учреждения получат лекарства.
Кроме того, на складах госпредприятий "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке в регионы жизненно необходимых препаратов по 33 программами государственных закупок.
"Это вакцины против кори. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии", - пояснила Супрун.
Также под угрозой оказались договоры с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины за средства госбюджета 2019 года, поскольку полномочия подписывать такие договоры имеет только и.о. министра.
По ее словам, сорваны сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения, а доверие к международным организациям, которые не дают воровать средства из госбюджета и помогают закупать в разы больше лекарств - будет потеряно.
Супрун также отметила, что готова подписывать все необходимое: "Речь идет о безопасности, здоровье и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое".
"Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Мы должны в кратчайшие сроки возобновить работу министерства", - подчеркнула Супрун.
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Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.
В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.
В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.
Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.
В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.
Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.