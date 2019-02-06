Отстраненная от должности Супрун отправилась в командировку
Отстраненная судом от должности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уехала в командировку.
Об этом сообщили в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.
"Как сообщили в пресс-службе руководителя Минздрава сейчас Ульяна Супрун в командировке", - рассказали в эфире.
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Как сообщал УНИАН, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.
В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.
В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.
Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.
В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.
Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.