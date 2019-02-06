Отстраненная от должности Супрун отправилась в командировку

5 февраля Окружной админсуд Киева запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Отстраненная судом от должности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уехала в командировку.

Об этом сообщили в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.

"Как сообщили в пресс-службе руководителя Минздрава сейчас Ульяна Супрун в командировке", - рассказали в эфире.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.