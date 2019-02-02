США не будут продолжать переговоры с Россией до освобождения украинских моряков - Волкер

По утверждению Волкера, США рассматривают возможность усиления санкций против России из-за действий в Керченском проливе.

США не будут продолжать переговоры с Россией, пока Кремль не освободит украинских моряков, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива.

Об этом сообщил спецпредставитель США Курт Волкер во время телефонного брифинга в Брюсселе, пишет посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", - цитирует посольство заявление Волкера.

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Спецпредставитель США отметил, что в Вашингтоне владеют полной информацией о событиях в районе Керченского пролива.

"Нам известно из изображений, и с видео, и из того, что нам доказывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и морякам, которые до сих пор задержаны в России", - добавил Волкер.

Кроме того, по утверждению самого Волкера, США рассматривают возможность усиления санкций против России из-за действий в Керченском проливе.

"Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и продолжить контроль над Керченским проливом", - отметил спецпредставитель.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и угрозы европейской безопасности", в которой, в том числе, призвала РФ оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.