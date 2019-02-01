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Нардепа Вилкула в Бердянске облили зеленкой (фото)

17:25, 01 февраля 2019
Политика
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Александр Вилкул должен был выступить в Бердянске / Тwitter «Х.Бердянск»

Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".

Активисты заблокировали вход и кандидат в президенты от "Оппоблока" попасть внутрь здания не смог / Тwitter «Х.Бердянск»

Акция протеста против приезда Александра Вилкула в город прошла возле дома культуры «Софит».

Тwitter «Х.Бердянск»

Когда Вилкул появился на площади перед ДК, его облили зеленкой. Политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение. Активисты заблокировали вход и кандидат в президенты от "Оппоблока" попасть внутрь здания не смог. Позднее Вилкул покинул место инцидента.

Как сообщал УНИАН, кандидатом в президенты от «Оппозиционного блока» стал Александр Вилкул. В ходе форума «За мир и развитие» участники высказались в поддержку Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил Украины.

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Теги: #Оппозиционный блок#Вилкул