Нардепа Вилкула в Бердянске облили зеленкой (фото)

Когда Вилкул появился на площади перед ДК, его облили зеленкой, после чего политик покинул место инцидента.

В Бердянске местные активисты сорвали выступление кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула, облив его зеленкой.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".

Акция протеста против приезда Александра Вилкула в город прошла возле дома культуры «Софит».

Когда Вилкул появился на площади перед ДК, его облили зеленкой. Политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение. Активисты заблокировали вход и кандидат в президенты от "Оппоблока" попасть внутрь здания не смог. Позднее Вилкул покинул место инцидента.

Как сообщал УНИАН, кандидатом в президенты от «Оппозиционного блока» стал Александр Вилкул. В ходе форума «За мир и развитие» участники высказались в поддержку Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил Украины.