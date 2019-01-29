Не станет президентом: астролог "разнес" дату заявления Порошенко о втором сроке

Как считает астролог, нынешний гарант Конституции явно "дал маху" с датой выдвижения.

Астролог Влад Росс оценил дату (29 января), которую действующий президент Украины Петр Порошенко выбрал для своего выдвижения на второй срок.

Он уверен, что глава государства не станет вновь президентом, пишет "Главред".

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"Выдвижение Порошенко произойдет сегодня на Луне без курса - на сожженном пути. Так называется переход Луны из Скорпиона в Стрелец. А это значит, что Порошенко не станет вновь президентом. В общем, крайне неблагоприятную дату для этого Порошенко выбрал", - высказался Росс.

Напомним, Порошенко объявил о том, что вновь будет баллотироваться на пост президента на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который проходит в киевском Международном выставочном центре.