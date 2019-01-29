В Киеве начался форум Порошенко (онлайн-трансляция)

Ожидается, что на нем Порошенко объявит о походе на выборы.

В столичном Международном выставочном центре началась встреча президента Украины Петра Порошенко.

Форум имеет название "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Ожидается, что на нем президент объявит о своем походе на выборы, передает ТСН.

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На мероприятии присутствуют ряд известных депутатов от БПП и министров. Кроме этого, на форум приехал и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Также ожидалось, что на форуме будет городской голова Киева Виталий Кличко, однако пока он находится в австрийской больнице из-за рецидива старой травмы.

Как сообщалось, от 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.