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В Киеве начался форум Порошенко (онлайн-трансляция)

14:10, 29 января 2019
Политика
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Ожидается, что сегодня Порошенко объявит о походе в президенты / фото УНИАН

Форум имеет название "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Ожидается, что на нем президент объявит о своем походе на выборы, передает ТСН.

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На мероприятии присутствуют ряд известных депутатов от БПП и министров. Кроме этого, на форум приехал и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Также ожидалось, что на форуме будет городской голова Киева Виталий Кличко, однако пока он находится в австрийской больнице из-за рецидива старой травмы.

Как сообщалось, от 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.

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Теги: #выборы#Петр Порошенко