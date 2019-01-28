В конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда остался 71 кандидат

Сегодня завершился этап ветирования сомнительных кандидатов международными экспертами, однако конкурс в ВАСУ продолжается.

В конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда Украины остался 71 кандидат.

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Как сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), сегодня завершился этап ветироания сомнительных кандидатов международными экспертами, однако конкурс в ВАСУ продолжается.

«Благодаря работе Общественного совета международных экспертов из конкурса в Высший антикоррупционный суд выбыли 42 сомнительных кандидата, или почти 40% из 113, которые перед этим успешно сдали тестирование», - говорится в сообщении.

Сначала международные эксперты выразили сомнение 49 кандидатам, а впоследствии голосовали за исключение их из конкурса на совместных заседаниях с Высшей квалификационной комиссией судей. По итогам шести совместных заседаний конкурс оставили 42 кандидата.

Семь кандидатов остались в конкурсе. Им удалось убедить международных экспертов и Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) в своей добропорядочности и профессионализма.

«В отличие от квалифкомиссии судей, которая ранее принимала на веру смешные объяснения кандидатов в конкурсе в Верховный суд, международные эксперты не согласились признать добропорядочными сомнительных кандидатов на основании неубедительных доказательств. Общественный совет международных экспертов показал, как работает европейский стандарт отбора судей», - отметила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Теперь, по ее словам, Высшая квалификационная комиссия судей должна применить такой же подход к подбору судей во время нового конкурса в Верховный суд, «ведь кандидаты с сомнительным имуществом или решениями не должны стать победителями».

В целом 69 кандидатов продолжают бороться за должности антикоррупционных судей. Они пройдут собеседования с ВККС, после чего комиссия определит победителей конкурса.

В ЦПК напомнили, что президент Украины должен назначить судей не позднее 30 дней со дня получения представления Высшего совета правосудия и не имеет права отказать в назначении кого-либо из кандидатов. Ожидается, что Петр Порошенко назначит судей до первого тура президентских выборов - до 31 марта 2019 года.

«До этого из конкурса еще могут исключить кандидатов с сомнительными политическими связями, потому, что их назначение может негативно повлиять на доверие к судебной власти», - добавили в ЦПК.

Как сообщал УНИАН, 2 августа 2018 года ВККС объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

По результатам рассмотрения документов, которые кандидаты подавали до 14 сентября, ВККС допустила к участию в конкурсе 267 кандидатов, 45% из них - не судьи (35% - адвокаты, 10% - ученые), 43% - судьи, еще 12% имеют комбинированный опыт работы.

6 ноября ВККС определила состав Общественного совета международных экспертов, участвующих в отборе судей в Антикоррупционный суд.

Общественный совет международных экспертов до 26 января имел время для ветирования сомнительных кандидатов.

Такие же полномочия имеют Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия, в отличие от Общественного совета международных экспертов, который мог ветировать кандидатов только из-за сомнений в их добропорядочности или профессионализме.

В Общественный совет международных экспертов вошли 6 международных экспертов из Великобритании, Литвы, Канады, Дании и Македонии. Среди них 4 - бывшие судьи и 2 - прокуроры.