Во время голосования за назначение Шокина генпрокурором среди депутатов заметили "кнопкодавов" (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

Он отметил, что сейчас соответствующее видео, которое подтверждает неперсональное голосование, появилось на странице в Facebook народного депутата Украины Игоря Луценко.

Береза подчеркивает необходимость переголосования, поскольку некоторые депутаты голосовали за своих коллег.

Читайте такжеШокин заявил, что берет на себя ответственность за расследование преступлений против Майдана

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла постановление о даче согласия на назначение президентом Украины Виктора Шокина на должность генерального прокурора Украины.

За это решение проголосовали 318 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.