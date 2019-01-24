В ПАСЕ проходят срочные дебаты об агрессии РФ в Керченском проливе (прямая трансляция)

На срочных дебатах должны принять резолюцию о росте напряжения в Азовском море и Керченском проливе.

В ПАСЕ проходят срочные дебаты относительно российской агрессии в Керченском проливе.

Как говорится в сюжете ТСН, решение об их проведении принял руководящий орган Ассамблеи. На срочных дебатах должны принять резолюцию о росте напряжения в Азовском море и Керченском проливе.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

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При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинские военнослужащие, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных был арестован так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».