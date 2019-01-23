Анкара заверила в неизменной позиции относительно оккупации Россией Крыма, несмотря на намерение турецких консулов посетить полуостров
Позиция официальной Анкары относительно оккупации Россией украинского Крыма неизменна, несмотря на намерение турецких консулов посетить полуостров для оказания консульской помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате пожара на двух танкерах в районе Керченского пролива.
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Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в Twitter. "Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции в результате инцидента с двумя судами 21 января", - заявил Сибига.
"Эта ситуация никоим образом не меняет твердую позицию Турции по Крыму, которая заключается в непризнании оккупации украинского полуострова Россией и, по заверениям турецкой стороны, является вынужденным шагом, обусловленным срочными гуманитарными обстоятельствами", - отметил посол.
"Позор российским "медиа", которые превратили рутинный консульский визит в черную пиар-акцию и заведомо проигрышно пытаются продвинуть свой нарратив о якобы международном "признании" Крыма, которого нет и не будет, спекулируя даже на человеческих трагедиях, на человеческих смертях", - подчеркнул Сибига.
Как сообщал УНИАН, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявляло, что два газовых танкера (LPG tankers) MAESTRO (год строительства - 1990) и VENICE (бывшее название CANDY, год постройки - 1992), на которых произошел пожар под время передачи топлива с борта на борт, шли под флагами Танзании и осуществляли незаконные поставки газа в Сирию.
По данным международных мониторинговых систем, танкер VENICE вышел из российского порта Темрюк 20 января, однако на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System). То же было и на танкере MAESTRO - последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января 2019 года.
"Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направлены на избежание ответственности со стороны украинского законодательства, а также стремление не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", - отметили в МинВОТ.
Также известно, что в результате пожара на танкерах, по предварительным данным, погибли 14 человек, судьба шестерых человек из 32 остается неизвестной. На судах находились граждане Индии и Турции.