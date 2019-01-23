Анкара заверила в неизменной позиции относительно оккупации Россией Крыма, несмотря на намерение турецких консулов посетить полуостров

Консулы планируют посетить Крым для оказания помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате пожара на двух танкерах в районе Керченского пролива.

Позиция официальной Анкары относительно оккупации Россией украинского Крыма неизменна, несмотря на намерение турецких консулов посетить полуостров для оказания консульской помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате пожара на двух танкерах в районе Керченского пролива.

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Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в Twitter. "Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции в результате инцидента с двумя судами 21 января", - заявил Сибига.

"Эта ситуация никоим образом не меняет твердую позицию Турции по Крыму, которая заключается в непризнании оккупации украинского полуострова Россией и, по заверениям турецкой стороны, является вынужденным шагом, обусловленным срочными гуманитарными обстоятельствами", - отметил посол.

"Позор российским "медиа", которые превратили рутинный консульский визит в черную пиар-акцию и заведомо проигрышно пытаются продвинуть свой нарратив о якобы международном "признании" Крыма, которого нет и не будет, спекулируя даже на человеческих трагедиях, на человеческих смертях", - подчеркнул Сибига.

Как сообщал УНИАН, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявляло, что два газовых танкера (LPG tankers) MAESTRO (год строительства - 1990) и VENICE (бывшее название CANDY, год постройки - 1992), на которых произошел пожар под время передачи топлива с борта на борт, шли под флагами Танзании и осуществляли незаконные поставки газа в Сирию.

По данным международных мониторинговых систем, танкер VENICE вышел из российского порта Темрюк 20 января, однако на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System). То же было и на танкере MAESTRO - последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января 2019 года.

"Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направлены на избежание ответственности со стороны украинского законодательства, а также стремление не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", - отметили в МинВОТ.

Также известно, что в результате пожара на танкерах, по предварительным данным, погибли 14 человек, судьба шестерых человек из 32 остается неизвестной. На судах находились граждане Индии и Турции.