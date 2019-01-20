Лукашенко: оружие из Украины попадает в Беларусь через Россию

Президент РБ также ответил на упреки о том, что из Украины через Беларусь якобы идут санкционные товары в Россию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поток контрабанды оружия из Украины движется в его страну через белорусско-российскую границу.

Читайте такжеЛукашенко заявил о готовности объединяться с Россией, но с условием

Как сообщает «БЕЛТА», такое заявление белорусский лидер сделал на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

"И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу (с Украиной. - ред.) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу, - указал он.

«Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было», - заключил Лукашенко.

Президент РБ также ответил на упреки о том, что из Украины через Беларусь якобы идут санкционные товары в Россию. Он подчеркнул, что это мизерные объемы, и в любом случае речь идет о смыкании украинских и российских поставщиков при покровительстве таможни и других служб РФ.

Ранее Лукашенко встретился с Медведчуком и назвал агрессию РФ на Донбассе "недоразумением".