Ярема обратился к генпрокурору РФ об экстрадиции Януковича и Ко

Генеральный прокурор Виталий Ярема заявил, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой выдать Украине экс-президента Виктора Януковича и его сообщников, бывших высокопоставленных должностных лиц, которые скрываются в России от украинского правосудия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сообщил на заседании парламента.

Он отметил, что уголовно-процессуальное законодательство до последнего времени не позволяло привлечь Януковича и его сообщников к уголовной ответственности.

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По словам Яремы, после принятия Верховной Радой закона о заочном уголовном производстве и заочном осуждении, правоохранительные органы «начали соответствующую работу».

Ярема заметил, что, к величайшему сожалению, ни прокуратура, ни другие правоохранительные органы Украины не могут привлечь к ответственности бывших высокопоставленных должностных лиц, сбежавших в РФ.

«Я обратился к генеральному прокурору РФ Чайке с просьбой, чтобы их экстрадировали на территорию Украины», - подчеркнул Ярема.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

В отношении Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

12 января 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол объявил в розыск экс-президента Януковича, Николая Азарова и еще нескольких человек.

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16 января генпрокурор Виталий Ярема заявил, что Генеральная прокуратура готовит пакет документов для начала процедуры экстрадиции из РФ Януковича, Азарова и других украинских высоких чиновников, которых Интерпол объявил в международный розыск.

После этого генпрокурор РФ Чайка заявил, что Украина не направляла запросы о выдаче Януковича.

29 января 2015 года министр юстиции РФ Александр Коновалов также заявил, что не получал документы о выдаче Киеву Януковича или членов его семьи.