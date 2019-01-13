Винничина занимает первое место по количеству приходов, которые присоединились к ПЦУ - Порошенко

Глава государства принял участие в молебне за получение Томоса в Виннице.

Президент Петр Порошенко в рамках поездки в Винницу принял участие в благодарственном молебне за получение томоса, который состоялся в Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе. В Собор было внесен Томос об автокефалии Православной Церкви Украины.

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Как сообщается на сайте главы государства, молебен отслужили Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний и Митрополит Винницкий и Барский Симеон.

После молебна президент обратился к собравшимся в Соборе и поздравил всех с рождественскими и новогодними праздниками, отметив, что в этом году эти праздничные дни особые.

«Светлые дни Рождества Христова являются одними из самых счастливых в году. Но в этом году Рождество мы празднуем по-особому, потому что Господь даровал нам огромный подарок, о котором поколения украинцев веками молились. Но именно нам с вами выпало счастье быть свидетелями... Нет, не свидетелями, быть участниками процесса создания объединенной, автокефальной, поместной, ключевое слово – украинской, святейшей церкви», - отметил Порошенко.

Глава государства также выразил благодарность за то, что на сегодняшний день Винничина занимает первое место по количеству приходов, которые решили присоединиться к ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи".

6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.