Россия будет использовать украинских военнопленных как товар для влияния на выборы - Климкин

Украина хочет, чтобы представители международного сообщества присутствовали на нелегитимных российских судах над украинскими моряками.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация будет использовать украинских военнопленных моряков, захваченных возле Керченского пролива, как товар для влияния на украинские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время открытия выставки копий старинных карт Украины.

"Буквально несколько минут назад было еще одно координационное совещание у Людмилы Денисовой. Мы определяли общую тактику на ближайшие дни. Завтра в Одессе состоится встреча с родственниками наших военнопленных моряков", - заявил Климкин.

"Мы стараемся, во-первых, оказывать всю возможную действительно человеческую помощь, чтобы облегчить их пребывание, начиная от тех денег, которые разрешает давать Российская Федерация", - добавил министр.

"Мы подписали соответствующие соглашения с адвокатами, которые будут защищать наших ребят. Сегодня будут подписаны последние шесть соглашений. Как раз мы говорим об этом с Николаем Полозовым, который частично координирует действия адвокатов", - сказал глава МИД.

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"17-18 (января) Россия будет пытаться проводить заседания своих нелегитимных судов. Мы сейчас работаем над тем, чтобы нашим ребятам была предоставлена вся возможная поддержка, и чтобы представители наших друзей и партнеров также присутствовали на этих судах", - подчеркнул Климкин.

"Одновременно мы активизировали абсолютно всех из наших друзей и партнеров, а также всех, кто в принципе может помочь. Я уже говорил, я считаю, что Россия будет пытаться использовать, как всегда она использует и политических заключенных, и заложников, как некий товар в том, чтобы влиять на наш избирательный процесс. Причем это касается любых выборов", - считает он.

В этой связи глава МИД отметил, что Украине нужна скоординированная позиция со всеми партнерами, и соответствующая работа постоянно происходит.

Ранее Климкин заявил, что Российская Федерация будет использовать вопрос освобождения захваченных украинских моряков и политических заключенных в контексте выборов в Украине.