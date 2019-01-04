Опубликован закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ, завтра он вступит в силу

Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе с Россией.

Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» (№0206) сегодня, 4 января, опубликован в еженедельном сборнике нормативно-правовых актов парламентского издательства «Ведомости Верховной Рады Украины».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом говорится на сайте парламента.

«В №1 напечатан закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие договора, совершенного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

В законе указано, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что составляет существенное нарушение этого договора.

Прекращение действия договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров. 10 декабря Порошенко подписал закон.