Климкин объяснил причину закрытия избирательных участков при дипломатических учреждениях в России

Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что решение о закрытии избирательных участков принято с целью обезопасить украинских граждан, которые могут стать жертвами репрессий со стороны ФСБ РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил причину закрытия пяти иностранных избирательных участков, созданных при дипломатических учреждениях в Российской Федерации.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда".

"Главный мотив, который обусловливает закрытие участков в России, это, безусловно, безопасность. И речь здесь даже не о таких вещах, как возможная инфильтрация агентов ФСБ в состав избирательных комиссий, влияние на них и многое другое. Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы", - отметил Климкин.

По его мнению, "можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий".

Климкин напомнил, что в российских тюрьмах уже содержатся десятки украинских политзаключенных и военнопленных, заключенных по сфабрикованным делам.

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Также глава МИД отметил, что в России сейчас находится более 2,5 млн украинских граждан.

"Какими бы ни были мотивы их пребывания на территории страны-агрессора, мы о них беспокоиться", - отметил Климкин.

Кроме того, он привел данные о явке на предыдущих выборах президента, когда количество украинцев, участвовавших в голосовании, было небольшим.

"Обратите внимание, что на внеочередных президентских выборах 2014 года в списки избирателей были включены 49 тысяч 418 человека, при этом из них проголосовали 1134", - заявил Климкин.

Глава МИД добавил, что украинцы, которые временно находятся в РФ, смогут проголосовать в Украине по месту постоянного проживания, необходимо только убедиться, что их внесли в списки избирателей.

"Те же, кто проживает в России постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане. Подробные разъяснения относительно необходимых действий можно найти на сайтах наших дипломатических представительств", - сообщил Климкин.

"Мы считаем, что проведение свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможно, лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие, - просто опасно", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия ликвидировала 5 иностранных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в РФ.

При этом ЦИК изменила границы избирательных участков, созданных при посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, расширив регионами РФ, которые были закреплены за ликвидированными участками.