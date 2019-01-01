Зеленский объяснил, почему решил идти в президенты Украины (видео)

Шоумен рассказал, что хочет что-то изменить в Украине.

Шоумен и продюсер Владимир Зеленский объяснил свое решение баллотироваться на пост президента Украины.

В своем обращении он отметил, что сейчас в нашей стране такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути – плыть по течению, поехать в другую страну или попытаться что-то изменить. Зеленский заявил, что выбирает третий путь.

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"Сейчас в стране такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути: первый путь - жить, как живешь, плыть по течению. И это нормально, это - выбор каждого. Второй: собрать свои вещи и уехать в другую страну, зарабатывать там деньги и отправлять своим близким и родным. И это тоже нормально. Но есть еще и третий путь: попытаться самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его", - отметил он.

"Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа", - заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" заявил о своем решении баллотироваться на пост президента Украины.