В Украине зарегистрировали первого кандидата в президенты

Свою кандидатуру зарегистрировал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины, которым стал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

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Об этом сам Шевченко сообщил в эфире одного из телеканалов сразу после процедуры регистрации.

Он отметил, что идет на выборы как самовыдвиженец, а средства на избирательную кампанию собственные.

На вопрос журналиста по поводу подозрений в лоббировании интересов бизнесмена беглого Александра Онищенко во времена, когда он занимал должность министра, Шевченко заверил, что это «полная чушь».

«Я не лоббировал ничьи интересы, и все это подтверждено документально. Меня проверяли все правоохранительные органы. Где-то полтора года продолжались различные дела, в том числе, СБУ и Министерства внутренних дел, и Антикоррупционной прокуратуры, и Антикоррупционного бюро. Все проверяли мою деятельность и не нашли ничего, что бы нарушало законодательство», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство 24 июня 2015 года приняло решение внести в Верховную Раду представление об увольнении Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Согласно представлению, в январе 2015 года в рабочее время Шевченко по личным делам без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принимал участия в заседании правительства. Кроме того, Шевченко 6 июня чартерным рейсом вылетел на частном самолете по личным делам в Дрезден и вернулся 8 июня (рабочий день) из города Ниццы также частным самолетом.

2 июля Верховная Рада поддержала постановление об освобождении Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов.

Сегодня, 31 декабря, в Украине официально стартовала кампания по выборам президента, которые состоятся 31 марта 2019 года. До 3 февраля 2019 года кандидаты в президенты могут подавать свои документы на регистрацию. В течение 5 дней со дня представления документов Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидата либо отказе ему в регистрации.