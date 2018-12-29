"Раскладывает яйца по корзинам": эксперт объяснил, зачем Кремлю санкции против пророссийских политиков

По словам эксперта, такое решение призвано определенным образом дезориентировать украинский электорат.

Кремль введением санкций против депутатов Верховной Рады от "Оппозиционного блока" сознательно разделил пророссийский электорат в Украине на две части.

Такое мнение выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, комментируя приближение парламентских выборов в Украине, передает «Обозреватель».

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"Сегодня мы видим, что Россия поделила пророссийские силы, которые существуют в Украине, условно на два блока – прокремлевские силы и пророссийские под санкциями", – заявил он.

По словам эксперта, такое решение призвано определенным образом дезориентировать украинский электорат.

"Те, кто не воспринимает Кремль и его политику, но жили при Советском Союзе, у них есть родственники в России, они привыкли ездить в РФ – могут голосовать за тот блок, который за восстановление условно говоря отношений с Россией, но они не нравятся Кремлю. Я думаю, что Кремль так их разделяет", – заявил Петренко.

"Я считаю, что Россия пытается раскладывать яйца в разные корзины, в том числе, используя силу не прокремлевскую, но просто пророссийскую", – добавил он.

При этом эксперт отметил, что такой шаг стал неожиданностью даже для лидеров "Оппоблока": "Если обратить внимание на реакцию Александра Вилкула или Михаила Добкина, они были удивлены ситуацией, в которой оказались".