Тимошенко во втором туре побеждает Порошенко, но имеет одинаковую поддержку с Зеленским и Гриценко – опрос

По данным исследования, Порошенко в случае выхода во второй тур проигрывает всем возможным кандидатам в президенты, кроме Бойко.

В случае выхода во второй тур президентских выборов лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко получает 22% голосов, а действующий президент Украины Петр Порошенко - 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«Моделирование различных вариантов голосования во втором туре дало следующие результаты. В паре Юлия Тимошенко - Петр Порошенко 22% населения готовы проголосовать за Юлию Тимошенко, 16% - за Петра Порошенко. Однако 36% не отдали бы предпочтения ни одному из них, 14% в случае такого состава второго тура не пошли бы на выборы и еще 11% не определились», - говорится в результатах исследования.

Кроме того, в паре Тимошенко - шоумен Владимир Зеленский голосование является паритетным: 21% - за Зеленского, 20% - за Тимошенко, 35% не поддержали бы обоих, 13% не пошли бы на выборы, 11% респондентов не определились.

По данным опроса, в паре Тимошенко - лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко «счет» тоже фактически равен: 21% избирателей готовы проголосовать за Гриценко и 20% - за Тимошенко. Ни за одного из них не готовы проголосовать 33%, еще 14% в случае такого варианта не пойдут на выборы, а 12% респондентов не определились.

При этом Тимошенко во втором туре побеждает внефракционного народного депутата, представителя «оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко со счетом 24% на 14%, Гриценко во втором туре побеждает Порошенко со счетом 22% на 15%, Зеленский во втором туре побеждает Порошенко с счетом 22% на 17%, Порошенко во втором туре побеждает Бойко со счетом 19,5% на 14%.

***Общенациональное исследование было проведено фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.