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Социолог о выборах президента: в Украине уменьшается число избирателей, которые не определились

02:49, 28 декабря 2018
Политика
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Больше всего неопределившихся - во втором туре / фото УНИАН

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Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация" заявила глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"В Украине уменьшается количество избирателей, которые не определились. Завтра мы опубликуем опрос, там уже меньше неопределенных. Больше всего неопределившихся - во втором туре. Определились примерно 40%. Но очень много тех, кто говорит, что не определился. Сейчас говорят, что будут голосовать, но голосовать наоборот против. Потому что сочтут кандидата меньшим злом, чем его соперник", - заявила она накануне, 27 декабря.

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Теги: #Украина#опрос