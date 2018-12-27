Центризбирком объявил о начале избирательной кампании-2019

Избирательная кампания начнется в Украине 31 декабря.

Центральная избирательная комиссия объявила дату старта избирательной кампании на выборах президента — 31 декабря 2018 года.

Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое было принято на заседании 27 декабря, пишет theБабель.

Избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы президента в Украине состоятся 31 марта 2019 года.

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Документы для регистрации ЦИК будет принимать с 31 декабря 2018 года-3 февраля 2019 года. Вести предвыборную агитацию кандидатам разрешается после их официальной регистрации и до 00:00 29 марта 2019. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля 2019 года.

ЦИК утвердила календарный план для первого тура выборов, но если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.

В таком случае ЦИК должна официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента состояться до 31 мая 2019 года.

26 декабря президент Петр Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине, который длился 30 суток. Он добавил, что если бы не выборы, то попросил бы Верховную Раду продлить военное положение.

23 декабря в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины состоялись первые местные выборы сельских и городских голов и депутатов.В Украине проходят выборы в объединенных терробщинах. Часть общин осталась без выборов и ждет окончания военного положения.