ОПОРА призывает Донецкую и Луганскую ВГА оценить возможность проведения выборов

Эксперты советуют исходить из принципа всеобщего избирательного права на президентских выборах и необходимости обеспечения избирательных прав граждан, проживающих на территории Украины.

В гражданской сети ОПОРА призывают Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и Центральную избирательную комиссию взвешенно отнестись к оценке ситуации относительно возможности проведения выборов на всех избирательных округах.

Об этом сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев на пресс-конференции «За мгновение до старта избирательной кампании: преждевременная агитация и благотворительные фонды».

«Перед приближением официального старта избирательной кампании Центральная избирательная комиссия утвердила обращение к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - военно-гражданским администрациям относительно предоставления информации о территории и территориальных округах в Донецкой и Луганской области, в которых возможно или невозможно организовать выборы президента Украины», - напомнил Клюжев.

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«До 28 декабря, то есть до завтра, Военно-гражданские администрации должны предоставить ЦИК информацию о том, на каких территориях Донецкой и Луганской области возможно или невозможно организовать выборы. Причем этот анализ со стороны военно-гражданских администраций касается не только тех территорий, которые временно оккупированы или непосредственно расположены в зоне боевых действий, но это касается собственно всех территориальных избирательных округов Донецкой и Луганской области», - добавил он.

«По нашему мнению, в этом вопросе, в отличие от местных выборов, есть серьезная правовая неопределенность относительно процедур и полномочий военно-гражданских администраций именно на президентских выборах подавать такие выводы. Мы призываем Центральную избирательную комиссию, Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации очень взвешенно подходить к вопросу оценки ситуации на территориях Донецкой и Луганской областей, используя в качестве приоритета всеобщее избирательное право на президентских выборах и необходимость обеспечения избирательных прав граждан, проживающих на всей территории Украины» - сказал Клюжев.

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Также он добавил, что на центральном уровне проблемным является вопрос реализации избирательных прав мобильными категориями граждан, и в частности это касается переселенцев из Крыма и Донбасса, и жителей временно оккупированных территорий. «Но есть определенные формальные сложности. Например, в порядке смены места голосования или изменения избирательного адреса отмечается, что, например, граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не должны подтверждать свое заявление о возможности смены места голосования, но собственно перечень и границы этих населенных пунктов временно оккупированных в Донецкой и Луганской области определяются указом президента, согласно закону о реинтеграции или о государственной политике по обеспечению суверенитета на территории Донецкой и Луганской областей. И это требует дополнительных разъяснений со стороны Центральной избирательной комиссии», - отметил Клюжев.

«Мы уже обращались за определенными комментариями в органы ведения государственного реестра, и фактически ответы не одинаковы, и нам необходимо обеспечить инклюзивность выборов для всех граждан, будь-то трудовые мигранты или внутренне перемещенные лица», - подчеркнул он.