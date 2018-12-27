Андрухович: "Чем ближе выборы, тем больше страх реванша - это неправильно"

Украинский публицист считает, что за пять лет, которые прошли с времени Революции достоинства, изменения начались во многих сферах, но часто дискредитируются.

Украинский писатель Юрий Андрухович подвел итоги пяти лет постмайданной Украины и дал свою оценку предстоящим выборам президента, которые пройдут весной 2019 года.

Интервью писателя опубликовано в журнале «Новое время»

«Чем ближе выборы, тем более пессимистично настроены люди, говорят о возможном реванше. Выборы все же еще не завтра, а потому не нужно забивать себе голову пессимистическими мыслями. Если мы постоянно боимся реванша, если уже убедили себя в победе тех, кто способен реванш приблизить, то мы неадекватны», - считает писатель.

Андрухович напомнил, что предвыборная президентская кампания еще не стартовала, а выборы пройдет аж весной, и за этот срок может много измениться.

«Зная наших политиков, это большой срок. То есть у каждого из них еще будет миллион шансов для самоуничтожения, провалов, для «все пропало», для ошибок, глупости и подлости, которые могут полностью перечеркнуть их предвыборные старания. Поэтому сегодня ожидать и бояться какого-то определенного результата вряд ли разумно, мы не знаем, каким он будет», - отметил он.

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Украинский публицист считает, что за пять лет, которые прошли с времени Революции достоинства, изменения начались во многих сферах, но часто «откровенно тормозятся и дискредитируются, особенно в правоохранительной и судебной сферах». А если говорить о процессах в обществе, по мнению Андруховича, украинцев и дальше разъединяют довольно существенные моменты, в частности отношение к Майдану или отношение к России.

«И все же значительно больше общего у нас сегодня со странами Европы. Прежде всего, нас роднит российская угроза. Причем очень четко видно, что в этом смысле нас лучше понимают и поддерживают там, где, как и у нас, есть непосредственная граница с Россией. То есть в странах Балтии и Польше», - подчеркнул он.

Андрухович также дал свою оценку военным действиям на востоке Украины, отметив, что Россия действует на истощение нашей страны.

«И все же главный риск войны в том, что она может истощить нас, не истощив врага. Наш шанс на победу в том, что Россия завязнет в этом конфликте, истратит много ресурсов, сдуется. Я не думаю, что это утопия. Россия должна оказаться в той ситуации, когда ее руководство, а потом и население проклянут тот день, когда они сунулись в Украину. А для этого экономические санкции против России не должны быть декоративными. И это в большей степени касается наших западных партнеров», - выразил свое мнение писатель.