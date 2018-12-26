СНБО продлил запрет на въезд в Украину мужчин-граждан России - Яровой

Ограничения действовали во время военного положения в 10 областях Украины для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Решением Совета национальной безопасности и обороны продлено действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на информацию первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

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«Принимая во внимание сложную ситуацию относительно безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин-граждан России», - отметил Яровой.

Он также сообщил, что «с начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866. Российская сторона вернула 351 гражданина Украины».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.

Военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длилось 30 суток - с 14.00 26 ноября в 14.00 26 декабря.