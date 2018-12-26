Почти треть украинцев еще не определились с кандидатом в президенты или не хотят голосовать - опрос

21% опрошенных верят, что на президентских выборах победит Тимошенко.

Лидерами президентского рейтинга являются руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, шоумен и соучредитель «Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. В то же время почти треть опрошенных или еще не определились с выбором кандидата, или не намерены голосовать на выборах.

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Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Социологической группы «Рейтинг» в рамках спецпроекта «Портреты регионов».

«Лидером президентского рейтинга является Тимошенко, которую готовы поддержать 20,8% тех, кто определился с выбором и намерен участвовать в выборах. За Зеленского готовы проголосовать 13,4%, Порошенко - 11,1%, Бойко - 9,6%, Гриценко - 7,8%, Ляшко - 6,6%, Вакарчука - 4,6%, Мураева - 4,5%, Шевченко - 4,2%», - говорится в результатах исследования.

При этом, отметили социологи, рейтинг других кандидатов - менее 3%.

Отмечается, что Тимошенко лидирует практически во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской, где первую позицию занимает внефракционный народный депутат Юрий Бойко. Во Львовской области она разделяет лидерские позиции с Порошенко и лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко, в Ивано-Франковской - с внефракционным народным депутатом Александром Шевченко, в Николаевской области - с Зеленским.

«В годовой динамике заметен постепенный, начиная с февраля, рост рейтинга Тимошенко. После появления в электоральных рейтингах также вырос показатель Зеленского. Практически неизменными остались рейтинги Порошенко, Бойко и Ляшко. Определенные потери у поддержки Гриценко и Вакарчука, крупные – у Рабиновича. При этом уровень поддержки Садового и Мураева не изменился», - говорится в результатах опроса.

Кроме того, отмечается, что 21% опрошенных верят, что на президентских выборах победит Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло вдвое, добавляют социологи.

В победе Порошенко уверены 12,8%, что несколько меньше, чем в предыдущем году (15%). Победу Зеленского видят около 5%, Бойко - 3,5%, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко - 2,2%, Гриценко - 2,1%.

В положительный результат других политиков верят менее 2% опрошенных. При этом Тимошенко по этому показателю лидирует во всех областях, за исключением Львовской области, где больше верят в победу на выборах Порошенко. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Тимошенко (81%) и Порошенко (77%).

Кроме того, отмечается, что антирейтинг возглавляет Порошенко. «За него не проголосовали бы ни в коем случае 50,3% респондентов, которые намерены голосовать на выборах. В этом показателе действующий глава государства занимает первую строчку во всех регионах, кроме Львовской области, где лидером антирейтинга является Бойко», - говорится в результатах опроса.

*** Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях Украины и г. Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.