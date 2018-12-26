СНБО сегодня соберется на заседание - СМИ

Заседание СНБО состоится сегодня в 14.00.

В среду соберется Совет национальной безопасности Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Администрации президента.

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"Сегодня в 14.00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция", - сказал собеседник УП.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине должно завершиться действие военного положения, введенного на 30 суток 26 ноября с 14.00.

После нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола с РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.