Захваченный Россией возле Керченского пролива СБУшник на допросе назвал себя военнопленным
Захваченный россиянами военнопленный Андрей Драч, сотрудник СБУ, во время допроса заявил, что считает себя военнопленным.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат военнопленного Артем Пепа.
«Сегодня в СУ ФСБ России состоялись следственные действия с моим подзащитным - Андреем Драчом, сотрудником СБУ, находившемся на борту МБАК «Никополь». Андрей в рамках допроса заявил о том, что считает себя военнопленным, в остальной части вопросов отказался от дачи показаний», – написал адвокат.
Он добавил, что пленный чувствует себя хорошо, всем волонтерам передает благодарность за помощь, настрой у него позитивный. «Родным и близким передает большой привет, надеется на скорое возвращение домой!», – отметил Пепа.
Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».