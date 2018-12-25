РФ дополнила антиукраинский санкционный список еще более чем 200 физическими и юридическими лицами

1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Россия дополнила антиукраинский санкционный список еще более чем 200 физическими и юридическими лицами.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства России. «Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», - говорится в сообщении.

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц из Украины, в отношении которых вводятся санкции.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», - сообщил Медведев.

Как сообщал УНИАН, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины (полный список).

В соответствующем постановлении указывается, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.