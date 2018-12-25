Рекордное число кандидатов и два тура: политолог спрогнозировал, какими будут выборы президента

Эксперт считает, что "совершенно неожиданных" кандидатов не будет.

Политолог Владимир Фесенко убежден, что в выборах президента в 2019 году примет участие рекордное количество кандидатов.

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Об этом он заявил в эфире "Прямого".

"Тенденций много и некоторые из них уже проявились. Есть соревнования социально-экономического недовольства, прагматичного подхода патриотической защиты и есть третий подход – это поиск новых, не политиков", - сказал политолог.

Фесенко считает, что "совершенно неожиданных" кандидатов не будет. "Темные" лошадки" не станут фаворитами. Изменения в лагере фаворитов – это возможно, но пятерка фаворитов не изменится. Мы пока не знаем, будет ли принимать участие в выборах Вакарчук, это также повлияет на рейтинги фаворитов. Кандидатов будет много, будет установлен рекорд. Будет около 30", - заявил он.

"С очень высокой вероятностью выборы состоятся в два тура", - добавил Фесенко.