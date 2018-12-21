Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря - Reuters (фото)
12:47, 21 декабря 2018Политика
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На борту фрегата виден вертолет, говорит очевидец.
REUTERS
Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря.
Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает Reuters, ссылаясь на слова очевидца.
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Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму, сообщил очевидец. На борту фрегата виден вертолет, добавил он.
Как сообщалось, 20 декабря на севере оккупированного Крыма заметили передвижение российской военной техники.
Так, в районе поселка Первомайское очевидцы видели колонну в составе грузовиков, БТРов, артиллерийских установок и полевой кухни, которая двигалась в сторону Армянска.
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