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Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря - Reuters (фото)

12:47, 21 декабря 2018
Политика
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REUTERS

Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает Reuters, ссылаясь на слова очевидца.

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Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму, сообщил очевидец. На борту фрегата виден вертолет, добавил он. 

Как сообщалось, 20 декабря на севере оккупированного Крыма заметили передвижение российской военной техники.

Так, в районе поселка Первомайское очевидцы видели колонну в составе грузовиков, БТРов, артиллерийских установок и полевой кухни, которая двигалась в сторону Армянска. 

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Теги: #Крым#фрегат#Россия#Азовское море