Патриарх Филарет объяснил значение образование единой поместной Православной церкви Украины

По словам патриарха, это означает, что Украинское государство есть и будет. Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин является "новым Каином", поскольку посылает свои войска для того, чтобы убивать братьев.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что благодаря созданию единой поместной церкви в Украине закладываются прочные основы государственности, эта церковь будет отстаивать интересы своего народа и теперь Украину «никакие силы враждебные не одолеют».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с верующими церкви Воздвижения Честного Креста на Тернопольщине.

«Мы достигли создания единой Украинской православной автокефальной церкви. Этот акт имеет эпохальное значение, потому что за всю тысячелетнюю историю мы никогда не имели признанной автокефальной православной церкви. Мы боролись - нас побеждали. Мы достигали - нашу победу отвергали. Сегодня мы имеем признанную Украинскую автокефальную церковь», - заявил он.

По словам патриарха, архиереи и духовенство Киевского патриархата, УАПЦ и часть Московского патриархата уже находятся в единстве. «Мы создали единую Украинскую православную церковь, и это благодаря прежде всего решимости вселенского патриарха Варфоломея и президента Украины Петра Порошенко», - отметил он.

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«Какое это значение имеет для Украины? Для Украины это имеет непревзойденное значение, так как мы имеем государство, и это государство уже никакие враждебные силы не победят, потому что есть единственная сильная православная церковь, которая вместе с другими церквями будет отстаивать интересы своего народа, не будет служить интересам чужого народа, которого мы уважаем, но он для нас чужой, особенно теперь, когда они, называя себя братьями, забрали у нас временно Крым, воюют на Донбассе, убивают своих братьев», - заявил патриарх.

Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин является «новым Каином», поскольку посылает свои войска для того, чтобы убивать братьев.

«Благодаря созданию единой Украинской православной церкви мы заложили прочную основу для нашего Украинского государства. Это означает, что Украинское государство есть и будет, потому что мы, как поем в гимне: «Душу й тіло положим за нашу свободу». Хватит нам неволи, мы хотим жить в свободе, демократично, служить своему народу и ни с кем не воевать», - подчеркнул почетный патриарх.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.