Партия Зеленского попала в тройку самых рейтинговых среди киевлян - опрос

Возглавляет рейтинг партия "Батькивщина", на втором месте партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В рейтинге партий среди киевлян лидирует «Батькивщина», а партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и «Слуга народа» имеют почти одинаковый уровень поддержки среди жителей столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», представленные сегодня на пресс-конференции руководителем группы "Рейтинг" Алексеем Антиповичем и заместителем директора Любомиром Мысивом.

Читайте такжеПочти каждый шестой киевлянин радуется "гречке" на выборах - опрос

В рейтинге партий лидирует партия "Батькивщина", которую поддерживают 20,8% тех, кто определился и примет участие в выборах.

За партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" готовы отдать свои голоса 13,3%; партию «Слуга народа» - 12,3%; партию "Гражданская позиция" - 7,8%; партию "Оппозиционный блок" - 6%, партию «объединение «Самопомич» и партию «Наши» - по 5%. Кроме того, партию "Всеукраинское объединение "Свобода" и Радикальную партию готовы поддержать по 3,6% и 3,2% опрошенных киевлян соответственно.

Рейтинг других партий - менее 3%. В то же время, почти четверть жителей города не определились с выбором, столько же не хотят голосовать.

Опрос среди жителей Киева Социологическая группа «Рейтинг» проводила с 16 ноября по 2 декабря. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры города. Погрешность составляет не более 2,4%.