Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты среди киевлян

Антирейтинг политиков, за кого жители столицы не будут голосовать, возглавляет Порошенко: за него не проголосовали бы ни в коем случае более 40% опрошенных.

Почти 22% опрошенных жителей Киева убеждены, что лидер партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко победит на выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», представленные сегодня на пресс-конференции руководителем группы "Рейтинг" Алексеем Антиповичем и заместителем директора Любомиром Мысивым.

Согласно результатам опроса, за последний год вдвое выросло количество тех, кто убежден в победе Тимошенко. В победе действующего президента Петра Порошенко уверены 17%, что почти соответствует показателю прошлого года (18%). Шоумена, соучредителя "Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского победителем в президентской гонке видят 5%. В положительный результат других кандидатов верят менее 2% опрошенных. Больше уверенности в своих фаворитах демонстрируют сторонники Тимошенко и Порошенко.

Среди определившихся и тех, кто будет участвовать в выборах, Тимошенко готовы поддержать 20,4%. За Порошенко готовы голосовать 15,7%, за Зеленского - 13,5%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 8,4%, народного депутата Юрия Бойко - 7,7%, лидера музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука - 6,2%, народного депутата Евгения Мураева - 4,7% и за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 3,3%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%.

Читайте такжеПочти каждый шестой киевлянин радуется "гречке" на выборах - опрос

Почти четверть опрошенных киевлян не определились с выбором кандидата, каждый шестой не желает голосовать.

Антирейтинг политиков, за кого жители столицы не будут голосовать, возглавляет Порошенко: за него не проголосовали бы ни в коем случае более 40% опрошенных.

Опрос проведен с 16 ноября по 2 декабря среди жителей города Киева. Всего в опросе методом личного интервью приняли участие 1600 респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры города. Погрешность составляет не более 2,4%.