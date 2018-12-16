Порошенко пока "не готов" официально подтвердить планы идти на второй президентский срок

По словам президента Петра Порошенко, если будет принято такое решение, то это будет отдельный случай.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что пока не готов официально подтвердить намерение баллотироваться на предстоящих выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

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"Сейчас не готов, потому что у нас нет избирательной кампании... Если будет принято такое решение, то это будет отдельная возможность, где вы будете иметь возможность это обсудить", - сказал Порошенко.

Справка УНИАН. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация, которая завершается в полночь последней пятницы перед голосованием. К 9 февраля 2019 года будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.

По данным ЦИК, на организацию и проведение президентских выборов из госбюджета будет потрачено более 2 млрд грн.