История Семочко работает на антирейтинг президента - военный эксперт

Молчание Порошенко о деле Семочко выглядит загадочным и непонятным.

В Украине набирает обороты предвыборная кампания. Риторика противоборствующих сторон становится все жестче, а рейтинги популярности кандидатов появляются все чаще.

Впрочем, есть не менее важный показатель в данном вопросе, а именно – антирейтинг, с которым у некоторых кандидатов есть большие проблемы. Особенно это касается действующего главы государства Петра Порошенко, каждый шаг которого находится под гораздо большим вниманием, нежели действия его оппонентов.

Показательным примером является недавний кейс с замглавы Службы внешней разведки Семочко. Как отмечает военный эксперт и блогер Константин Машовец, если абстрагироваться от сообщений в СМИ, а взглянуть на проблему по сути, то удивительной является молчаливая реакция представителей власти, включая самого Порошенко, на эту разоблачительную историю, которая в большинстве государств закончилась бы громкими отставками и судебными процессами.

«Наличие российского гражданства и бизнеса у высокопоставленного сотрудника отечественной специальной службы на контролируемой Мордором же территории называется вербовочной возможностью (подходом). Ранее, во времена советских специальных служб, даже наличие намного меньших по объемам и масштабам «возможностей», такого качества в «биографии» сотрудника расценивалось однозначно — как государственная измена», - пишет Машовец.

«Во всей этой истории с Семочко меня настораживают еще две вещи — его агрессивное стремление «заткнуть всем рот» (прям, суровый мафиозо из Чикаго 30-х годов) и отказ от добровольного сложения полномочий, определяемых его нынешней должностью. Он явно, или не слышал о таком понятии как офицерская честь, или вынужден под давлением своих «гипотетических» кураторов и далее клинчевать с общественным мнением украинских граждан...», - подчеркнул Константин Машовец.

Подводя итоги, можно констатировать, что подобное «молчание ягнят» в исполнении руководства страны и силового блока выглядит еще более загадочным и непонятным, особенно если учесть, что до выборов президента остается три с небольшим месяца.