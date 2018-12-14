Зафиксированы массовые попытки РФ вмешаться в предстоящие выборы в Украине через соцсети - СБУ

Служба безопасности Украины обратилась к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть внимательными.

Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования спецслужбами РФ открытого инструментария социальных сетей «Facebook» и «Twitter» с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что к реализации этого механизма привлекается ООО «Агентство Интернет Исследований», которое, "по полученным от партнеров данными и собственной информации СБУ, причастно к разведывательно-подрывной деятельности РФ и вмешательству в избирательные процессы многих демократических стран мира".

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Отмечается, что СБУ получила информацию, что накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году к гражданам Украины от этой российской «фабрики троллей» начали поступать предложения якобы от коммерчески заинтересованных лиц. В них за денежное вознаграждение украинским пользователям предлагается предоставить временный доступ к так называемому рекламному кабинету аккаунтов в социальных сетях «Facebook» и «Twitter» для якобы распространение через них таргетинговой рекламы и продвижения коммерческих интересов.

«На самом деле полученные представителями страны-агрессора права доступа к аккаунтам украинцев в социальных сетях будут использованы спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности, манипулирования общественным сознанием, вмешательства в предвыборные процессы, а также распространение антиукраинских материалов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в государстве», – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины обратилась к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть внимательными. «В случае получения от неизвестных людей таких предложений, а также выявления фактов размещения в социальных сетях публикаций, в которых будут содержаться признаки совершения преступлений, сообщать на горячую линию СБ. Кроме того обращаем внимание, что ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец или лицо, зарегистрировавшее аккаунт в соцсетях», – отметили в спецслужбе.