У Порошенко отказались четко ответить, будет ли уволен скандальный глава СВР Семочко

Корреспонденту агентства предложили обратиться к АП с официальным запросом.

В Администрации главы государства не стали комментировать вопрос, будет ли президент Петр Порошенко увольнять Сергея Семочко с должности главы Службы внешней разведки.

На вопрос корреспондента УНИАН, будет ли увольнять Порошенко Семочко с должности в связи с наличием у членов его семьи российского гражданства, в АП предложили обратиться в Администрацию с официальным запросом.

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Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева 28 ноября удовлетворил ходатайство следователя, в котором говорилось, что согласно данным Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, гражданская жена Семочко и ее дочь имеют гражданство Российской Федерации. В ходатайстве следователя говорилось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через своих родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи «Киевстар». Решением суда правоохранителям предоставлено разрешение на временный доступ к документам, содержащим информацию о мобильной связи, абонентах, предоставлении телекоммуникационных услуг, в том числе получении услуг, их продолжительности, содержании, маршрутах передачи за период с 1 января 2014 года по 23 ноября 2018 года.

Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стало заявление председателя правления одной общественной организации от 4 октября 2018 года о том, что "журналист установил факты, которые могут свидетельствовать о связи первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины через его семью с иностранным государством агрессором - Российской Федерацией, которая может финансировать указанное должностное лицо с целью получения информации от него".

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины подтвердил наличие гражданства Российской Федерации у родственников первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко.