На выборах в парламент избирательный барьер преодолели бы 6 партий - опрос

Среди них "Батькивщина", "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - "За жизнь", БПП, "Гражданская позиция","Радикальная партия".

На выборах в Верховную Раду Украины избирательный барьер преодолели бы шесть партий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 23 ноября по 3 декабря 2018 года, были обнародованы на брифинге в Киеве.

По данным опроса среди тех, кто определился, за партию "Батькивщина" готовы проголосовать 23,4% (среди всех опрошенных - 13,1%), за партию "Слуга народа" - 13% (среди всех опрошенных - 7,3%), за партию "Оппозиционная платформа - "За жизнь" - 11,3% (6,3%), за партию "Блок Петра Порошенко"- 11,2% (6,3%), за партию "Гражданская позиция"- 9, 1% (5,1%), за Радикальную партию Олега Ляшко - 8% (4,5%), за возможный блок Святослава Вакарчука, который на сегодняшний день не зарегистрирован - 4,1% (2,3%), за партию "Наши" (Мураев) - 4,1% (2,3%), за партию "Самопомич" - 3,6% (2,2%), за партию "Свобода" - 2,2% (1,3%), за партию "Оппозиционный блок" (Вилкул, Колесников) - 2% (1,1%).

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В то же время, среди всех опрошенных 9% вычеркнули все партии, испортили бы бюллетени. Кроме того, 26,9% не определились за кого голосовать, 10,9% решили не участвовать в голосовании, а 2,1% отказались отвечать на вопросы.

Всего опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25% и 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Ранее сообщалось, что по данным опроса наибольшую поддержку получила бы партия "Батькивщина" - 14 % украинцы отдали бы за нее свои голоса.