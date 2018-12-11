Яценюк: «Народный фронт» поддержит на выборах исключительно члена партии

Яценюк отметил, что если Порошенко вступит в НФ, то в партии подумают, поддерживать ли его кандидатуру на предстоящих выборах президента.

Партия «Народный фронт» примет решение относительно выдвижения кандидатуры на президентские выборы во время съезда в январе 2019 года.

Об этом сообщил лидер «Народного фронт» Арсений Яценюк в эфире львовского телеканала «Первый западный» 10 декабря.

«Народный фронт» может рассматривать поддержку только одного кандидата в президенты – лидера политической партии «Народный фронт» Арсения Яценюка», - сказал он.

Однако, подчеркнул Яценюк, «Народный фронт», он как премьер - министр и его правительство попали под шквал серьезной дискредитации»: «Грязная кампания продолжалась три года, на которую, по заявлению народного депутата Онищенко, которое он публично дал британскому изданию Independent, он потратил 30 миллионов долларов на дискредитацию персонально Яценюка и «Народного фронта».

«Могу ли я участвовать в президентских выборах? Конечно. Но надо смотреть реально. Я никогда не пойду на то, чтобы быть фактически техническим кандидатом. Я могу или выиграть, или не участвовать. На съезде партии мы определимся о нашем будущем, каким образом партия будет участвовать в президентских выборах даже в том случае, если будет иное решение, чем выдвижение кандидата в президенты от партии», - подчеркнул лидер НФ.

Отвечая на вопрос ведущего, не исключает ли «Народный фронт» возможности поддержки Порошенко на президентских выборах, Арсений Яценюк подчеркнул: «Народный фронт» не исключает возможность поддержки исключительно члена партии «Народный фронт». Если Петр Порошенко станет членом политической партии «Народный фронт», мы подумаем об этом».