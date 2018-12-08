Пророссийские силы планируют реванш на выборах 2019, чтобы заблокировать движение Украины в Европу – Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что только членство в Европейском Союзе и НАТО необратимо и окончательно гарантирует независимость Украины от России.

Президент Петр Порошенко убежден, что пророссийские силы планируют реванш на президентских и парламентских выборах, чтобы заблокировать движение Украины в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

Порошенко отметил, что благодаря победе Революции достоинства «Украина сделала решающий шаг в свое будущее».

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По его словам, только членство в Европейском Союзе и НАТО необратимо и окончательно гарантирует независимость Украины от России.

«Но, к сожалению, это четко понимают и наши враги. Поэтому они планируют реванш на президентских и парламентских выборах, чтобы заблокировать наше движение в Европу. А если повезет - так еще и развернуть Украину обратно», - сказал глава государства.

Порошенко выразил уверенность, что «даже непродолжительная остановка на нашем пути в Европейский Союз и Североатлантический альянс автоматически означала бы возвращение в сферу влияния России».

«Предотвратить такой сценарий - это священный долг всех украинских патриотов. Я подчеркиваю, что я сам сделаю для этого все возможное. Но в этой борьбе очень рассчитываю на вашу поддержку, каждого из вас. Потому что это не только дело президента, это общее, всеукраинское дело. И общая, всеукраинская ответственность. Это как: «Свой к своему за своим» («Свій до свого по своє»), - сказал президент.