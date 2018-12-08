Глава УПЦ МП Онуфрий вернул патриарху Варфоломею письмо с призывом принять участие в Объединительном соборе

В письме от 12 октября вселенский патриарх Варфоломей призвал предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия вместе с иерархами УПЦ МП принять участие в предстоящем Объединительном соборе украинских православных церквей.

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо, в котором патриарх призвал Онуфрия вместе с иерархами УПЦ МП принять участие в предстоящем Объединительном соборе украинских православных церквей.

Читайте такжеВ Украине через неделю будет создана автокефальная поместная православная церковь

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП. "Письмо, в котором Патриарх Варфоломей грозит Предстоятелю УПЦ ультиматумами и требует сослужить с раскольниками, Блаженнейший Митрополит Онуфрий положил обратно в конверт и отправил в Стамбул по адресу отправителя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УПЦ МП утверждают, что, узнав об этом поступке Онуфрия, целый ряд епископов, получивших аналогичные приглашения от патриарха Варфоломея, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул.

Как сообщал УНИАН, текст письма Вселенского патриарха к Онуфрию от 12 октября 2018 года разместил епископ УПЦ МП Александр Драбинко на своей странице в Facebook.

В письме патриарх Варфоломей призвал предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия вместе с иерархами УПЦ МП принять участие в будущем Объединительном соборе украинских православных церквей.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны объявить о создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.