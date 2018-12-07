Политолог Золотарев: рейтинговые проблемы и Бойко и Рабиновича начались задолго до истории с "единым кандидатом"

И в-третьих, странная толерантность Банковой к одним и активное противодействие другим лицам из ОппоБлока, по мнению Золотарева, является доказательством того, что для власти есть оппозиция «non grata» и оппозиция «grata».

«Активно разгоняется цитата мэтра отечественной социологии г-жи И.Бекешкиной о том, что выдвижение кандидата от «Оппозиционного блока» играет на руку Порошенко выглядит на первый взгляд убедительно. Ей вторит В.Фесенко. Странно когда люди, которых трудно заподозрить в сочувствии оппозиционному делу подсказывают как не играть на руку Порошенко», об этом на своей странице в ФБ пишет политолог Андрей Золотарев. Есть и другие странности, отмечает эксперт.

«Во-первых, странно, чтобы партия с третьей по численности фракцией в Раде, десятками тысяч членов партии и разветвленной партийной структурой отказалась бы от участия в выборах Президента.

Во-вторых, странная какая- то «бухгалтерская логика», когда цифры заслоняют людей с их мотивацией, эмоциями, убеждениями», считает Золотарев. Эксперт так же выразил мнение, что политтехнологические «пасьянсы» на будущую президентскую кампанию зачастую базируются на «статической» картинке, не учитывая вероятной динамики её развития. «В «бухгалтерской» логике выборы выигрывались бы социологами. Политическая реальность строится на парадоксе. В политике не бывает арифметического сложения рейтингов никогда 2+2 не выходит 4 , а иногда случается, что результат движется к точке зеро. Социологи упускают факт того, что рейтинговые проблемы и Бойко и Рабиновича начались задолго до истории с «единым кандидатом»

И в-третьих, странная толерантность Банковой к одним и активное противодействие другим лицам из ОппоБлока, по мнению Золотарева, является доказательством того, что для власти есть оппозиция «non grata» и оппозиция «grata». «Последнюю не «прессуют», ей помогают. В том числе и информационно открывая для такой оппозиции двери своих телеканалов, поддерживая устами аффилированных экспертов. Столь рыцарское отношение к своим оппонентам и порождает серьезные и обоснованные подозрения.», подытожил эксперт.