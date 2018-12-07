В годовщину Евромайдана на росТВ показали сюжет о "нищем украинце", он оказался белорусом - блогер (фото, видео)

Блогер опросил нескольких знакомых Юрченко из списков друзей, которые подтвердили, что видели его в Минске, а о его связях с Украиной ничего не знают.

В сюжете российского пропагандистского "Первого канала", посвященном годовщине Евромайдана в Украине, показали якобы участника тех событий Кирилла Чубенко, который оказался студентом из Беларуси совсем с другим именем.

Об этом на своем сайте написал известный блогер Илья Варламов. "На 8:32 там появляется некий молодой человек, которого "Первый канал" называет участником Евромайдана Кириллом Чубенко, не поясняя, впрочем, где этот Кирилл живёт и чем занимается. На видео Кирилл трогательно тискает кота и рассказывает, что они с котом сейчас замерзают, и всё это из-за Евромайдана", - говорится в его сообщении.

"Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда всё это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?!" — негодует в сюжете пропагандистов якобы Кирилл Чубенко.

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Однако через некоторое время на почту Варламова пришло письмо, в котором сообщалось, что украинцем Чубенко оказался житель Минска Виталий Юрченко. Отмечалось, что белорус окончил юридический факультет БГУ и никогда не бедствовал, а к Майдану не имел никакого отношения, так как в то время еще учился.

Затем блогер Варламов нашел страницы Виталия Юрченко в соцсетях, на которых были опубликованы фотографии человека, очень похожего на героя репортажа российских пропагандистов.

Кроме того, блогер опросил нескольких знакомых Юрченко из списков друзей, которые подтвердили, что видели его в Минске, а о его связях с Украиной ничего не знают. Сам Виталий Юрченко на связь с блогером не вышел.

"Я с большим уважением отношусь к нашим федеральным СМИ, там работают настоящие профессионалы в области пропаганды! В своём ролике новостная команда "Первого канала" ни разу не упомянула, что Кирилл Чубенко – украинец и/или гражданин Украины. Только титр сообщает нам, что это именно Украина, но про самого героя сюжета нет никакой информации. Мы не знаем, в каком городе он живёт, где он работает или учится. Так что напрямую я тут утверждать ничего не могу...", - подытожил Варламов.