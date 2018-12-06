Украина может увеличить переходный период для реализации языковых положений закона об образовании – Климкин

Также министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Венгрия согласилась стать соавтором поданных Украиной проектов резолюций, которые в этом месяце будут рассматриваться Генеральной ассамблеей ООН.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина рассмотрит вопрос об увеличении переходного периода имплементации языковых положений закона об образовании.

Об этом Климкин сообщил журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, комментируя встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Обсудили результаты наших консульских консультаций. Обсудили результаты экономических консультаций. Договорились, что мы дальше будем работать над увеличением переходного периода, поскольку сейчас понятно, что за два года мы никак не успеваем имплементировать закон", - сказал Климкин.

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По словам министра, также шла речь о реализации совместных проектов на Закарпатье.

Климкин сообщил, что новый уполномоченный по вопросам приграничного сотрудничества Николай Балтажи находится в Будапеште. По словам министра, Балтажи сообщил, что провел интересные беседы с венграми, которые выразили готовность сотрудничать по ряду направлений.

«Также договорились, что венгры станут соавторами всех наших резолюций в ООН», - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года.