Украина имеет мощный научный потенциал в оборонной сфере - Турчинов

Он убежден, что без мобилизации научного потенциала нации, без преобразования интеллекта страны в мощное оружие Украина не сможет победить в войне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что производство современного и эффективного оружия невозможно без фундаментальных научных исследований.

Как сообщили в пресс-службе СНБО Украины, об этом он сказал на открытии в Киеве выставки-презентации научно-технических разработок и технологий учреждений Национальной академии наук Украины «Наука - обороне и безопасности государства», посвященной юбилейной дате - 100-летию основания НАН.

На выставке были представлены результаты работы академических научных учреждений и совместные разработки украинских ученых с предприятиями ГК «Укроборонпром» и «Лигой оборонных предприятий Украины».

По словам Турчинова, внедрение научных исследований и инноваций в производстве нового вооружения и военной техники - «единственный путь построения надежной системы защиты страны и обеспечения армии современным вооружением и военной техникой».

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«Выставка станет площадкой для разработки новых программ сотрудничества ученых Национальной академии наук и Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Государственного космического агентства и Госконцерна «Укроборонпром», а также частных предприятий оборонно-промышленного комплекса», - сказал он.

По мнению секретаря СНБО, представленные на этой выставке разработки должны получить высокую оценку от украинских военных. «Это и принципиально новая броня для наших танков и БТР, и системы противодействия вражеским ракетам, и новые маскирующие покрытия, которые позволяют оставаться невидимыми даже в инфракрасном спектре света, и многие другие изобретения, которые значительно укрепят наш оборонный потенциал», - уточнил он.

«Для противодействия военной агрессии жестокого и сильного врага мало мужества, профессионализма и патриотизма наших солдат и офицеров, им необходимо новое современное эффективное оружие и военная техника, а это невозможно без глубоких научных исследований и разработок», - подчеркнул Турчинов.

Он убежден, что без мобилизации научного потенциала нации, без преобразования интеллекта страны в мощное оружие Украина не сможет победить в войне.