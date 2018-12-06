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Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты

12:32, 06 декабря 2018
Политика
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Выборы
Богомолец заявила об участии в выборах президента-2019 / фото УНІАН

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Об этом она сообщила в своем обращении на странице в Facebook.

«Я иду в президенты Украины, чтобы стать гарантом справедливости для каждого украинца», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 20 июня лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в выборах на пост президента Украины в 2019 году.

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Теги: #выборы