Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты
12:32, 06 декабря 2018Политика
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Об этом она сообщила в своем обращении на странице в Facebook.
Богомолец заявила об участии в выборах президента-2019 / фото УНІАН
Народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины.
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Об этом она сообщила в своем обращении на странице в Facebook.
«Я иду в президенты Украины, чтобы стать гарантом справедливости для каждого украинца», - отметила она.
Как сообщал УНИАН, 20 июня лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в выборах на пост президента Украины в 2019 году.
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