Порошенко хочет видеть корабли НАТО в Азовском и Черном морях

Президент поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины в тяжелые времена российской агрессии.

Президент Петр Порошенко призвал западный мир ужесточить санкции против России и увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях.

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Об этом глава государства заявил в интервью международному информационному агентству Bloomberg, сообщает президентская пресс-служба.

Порошенко поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины в тяжелые времена российской агрессии.

«Заявления США, G7, Европейского Союза, других союзников и очень сильные слова - это мощная поддержка Украины. Но несмотря на эти мощные заявления западных партнеров Путин продолжает действовать. И в этой ситуации мы должны иметь более тесную координацию и также действовать», - подчеркнул президент.

По его словам, «действовать - не значит объявлять войну».

«Точно нет. Мы - мирная страна и я - человек мира. Мы просто хотим защитить наш суверенитет, территориальную целостность и независимость. Но действовать - означает введение новых санкций против России, пакет санкций за Азов», - отметил Порошенко.

«Мы должны увеличить присутствие НАТО в Черном море, возможно и в Азовском море. Это было бы очень хорошо, и мы рассчитываем на это и приглашаем корабли НАТО для того, чтобы обеспечить стабильность. Потому что это новый вид войны - гибридная война, которая включает в себя кибератаки на западные демократии, кампании по дезинформации, попытки атак на разные страны во время выборов, эмбарго украинских товаров, прекращение поставок природного газа и, главное - использование вооруженных сил против суверенных и независимых государств, включая Украину», - сказал президент.