Казус военного положения: зачем политикам спешить с выборами ОТГ

В прошлый понедельник, 26 ноября, после захвата Россией трех украинских суден в Азовском море, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в десяти областях, граничащих с РФ, Приднестровьем и тех, которые выходят на побережье Азовского и Черного морей. Впрочем, обсуждая это решение, парламентарии озвучивали мнения, что это, дескать, может повлиять на проведение выборов в Украине. Ведь на период военного положения любые избирательные кампании на территории, где действует военное положение, запрещены законом. Намек был на президентскую избирательную кампанию, финал которой должен состояться 31 марта будущего года. Но этот принципиальных для многих украинских политиков вопрос удалось отстоять.

Однако буквально через несколько дней вскрылась другая проблема. Выборы все-таки оказались под угрозой срыва. Правда, речь идет не о президентской гонке, а о выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ).

После того, как указ президента о введении военного положения, подтвержденный Верховной Радой, вступил в силу, Центральная избирательная комиссия приняла постановление, которым одновременно отменила выборы ОТГ в областях с военным положением и установила, что вопрос назначения местных выборов в этих десяти областях будет решаться после прекращения или отмены военного положения.

По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, ЦИК не отменял проведение местных выборов, а указал субъектам и участникам избирательного процесса на то, что ч.1 ст.19 закона Украины о правовом режиме военного положения содержит прямую норму о запрете проведения выборов.

Вместе с тем, после этого в адрес президента начали звучать уже обвинения в том, что ему-де не выгодно накануне президентской избирательной гонки получить нелояльных к нему руководителей местных громад. В понедельник, 3 декабря, этот вопрос обсудили на Согласительном совете руководителей парламентских фракций. «Я проговорил со всеми представителями фракций и попросил их определиться по этому поводу, что парламент должен решить эту проблему и назначить выборы в областях, где действует военное положение», - заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, военное положение не должно влиять на демократические процедуры в стране. «Мы должны юридически упорядочить возможность проведения выборов в ОТГ… Во время консультаций было согласовано, что президент Украины сегодня внесет соответствующий законопроект, регулирующий это юридическое обстоятельство. Я очень рассчитываю и надеюсь, что на этой неделе мы рассмотрим этот законопроект», - добавил он.

И действительно, глава государства уже 3 декабря внес в Верховную Раду проект изменений в закон о правовом режиме военного положения касательно обеспечения проведения выборов ОТГ (его текста, впрочем, на сайте парламента нет до сих пор).

Однако, вопреки заверениям спикера, что вопрос, в принципе, был согласован со всеми фракциями, уже во вторник, 4 декабря, президентскую инициативу начали критиковать в сессионном зале.

Так, народный депутат фракции «Самопомощь» Руслан Сидорович, выступая с трибуны парламента, заявил, что выборы в объединенных территориальных громадах невозможно проводить в условиях особого режима. «Нельзя этим жонглировать и нельзя экспериментировать. Фактически, местные выборы в объединенных территориальных громадах уже сорваны. И сейчас спекулировать тем, что мы якобы хотим обеспечить активное избирательное право граждан – это профанация и заблуждение», - заявил он.

Его коллега, депутат фракции «Батькивщина» Сергей Соболев также отметил, что выборы в таком формате проводить рисковано. И поэтому, по его словам, несколько фракции парламента намерены инициировать альтернативный законопроект, который урегулирует ряд положений в президентском законопроекте. Правда, о каких именно положениях и правках идет речь, никто уточнять не стал.

Аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев считает, что объединить выборы и военное положение крайне сложно, а потому логичнее было бы перенести местные выборы на более поздний срок. «Даже учитывая, что сейчас нет ограничения конституционных прав и свобод, мы можем создать прецедент, когда будет дискредитирован и правовой режим военного положения, и непосредственно сам избирательный процесс. Ведь будут подозрения, что во время военного положения будет оказываться влияние на предвыборную кампанию, а также будут сомнения, что режим военного положения действительно был введен ради противостояния российской агрессии. Поэтому президентский законопроект должен рассматриваться депутатами более детально, тем более, что многие из избирательных процедур уже состоялись и если принять этот закон, то его позже смогут оспаривать в судах. Поэтому логичнее было бы перенести выборы на более поздний срок, чтобы избежать разночтений», - считает эксперт.

По его словам, согласно закону о военном положении, парламент может назначить выборы не позднее 90 дней после его отмены.

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Замглавы «Комитета избирателей Украины» Наталья Линник отмечает, что выборы можно как провести сейчас, так и отложить – и то, и другое решение в нынешнем положении будет приемлемо, поскольку до сегодня в Украине еще не было прецедента по проведению выборов в режиме военного положения. «В связи с введением военного положения в ряде областей, соответственно, прекратилось формирование избирательных комиссий и деятельность кандидатов, которые баллотируются в органы территориальных общин. И именно потому, что процесс прервался, он требует разъяснений, по крайней мере, от Центральной избирательной комиссии, которая может опираться на решение суда или решение профильного парламентского комитета», - рассказала Линник.

Кстати, перспективу того, что выборы ОТГ могут перенести, не отметают и в пропрезидентской парламентской фракции. «Я уверен, что выборы в ОТГ не пройдут 23 декабря в тех регионах, где введено военное положение. Избирательный процесс уже остановлен, и согласно закону, нам нужно вносить изменения. Пока эти изменения будут приняты, подписаны и обнародованы, я не вижу реальной возможности реанимировать этот избирательный процесс», – заявил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко в одном из телеэфиров.

Однако независимо от того, каким будет решение народных депутатов, цель законопроектов о возможности проведения местных выборов во время действия особого режима, на самом деле, кроется в другом. «Если в Раду будет внесен законопроект о продлении военного положения (что вполне вероятно), то такие законопроекты могут использовать для проведения не только выборов территориальных громад, но и президентских выборов в режиме военного положения», - говорит руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

Собственно, это открывает небывалые возможности для спекуляций политиков с голосами избирателей.

Анастасия Заремба