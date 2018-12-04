Социолог объяснила отсутствие новых лиц в президентской гонке

Запрос на новые лица на выборах остается высоким.

Украинские избиратели узнают о кандидатах в президенты преимущественно из телевидения, из-за чего в политике трудно появиться "новым лицам".

Такое мнение "Украинской правде" высказала социолог, глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

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"Запрос на новые лица на выборах остается высоким. Но откуда люди вообще могут узнать о новых лидерах? Из телевидения. Я бы сказала, что того, чего нет в телеящике, нет и в общественном сознании", - сказала она.

"Поэтому, с одной стороны, две трети граждан выражают потребность в новых лидерах, с другой – только 25% могут кого-то назвать. И те, кого они называют – это люди, хорошо известные из телевизора", - добавила Бекешкина.

Как известно, Верховная Рада согласовала назначение выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.